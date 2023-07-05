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Глава «Київміськбуду» покинув Україну з довідкою про інвалідність – і підкорив Еверест

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава «Київміськбуду» покинув Україну з довідкою про інвалідність – і підкорив Еверест
За даними розслідування, загалом від початку вторгнення Росії у лютому 2022 року Ігор Кушнір провів за кордоном 240 днів
фото з відкритих джерел

Подружжя Кушнір піднялося на найвищу гору світу за $150 тис.

Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність. Про це повідомляє bihus.info з посиланням на джерела.

«Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір зі своєю дружиною Оксаною у травні цього року піднялися на Еверест... От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям – загадка», – йдеться у розслідуванні.

Відзначається, що Кушнір виїхав за кордон за довідкою про інвалідність. Крім того, підйом на Еверест подружжю обійшовся у $150 тис.

За даними розслідування, Кушнір покинув Україну 27 лютого 2022 року, виїхавши з України до Угорщини через пункт Вилок. За кордоном він пробув до середини квітня. Через півтора тижні після повернення до України, голова Київміськбуду знову перетнув кордон. В подальшому він виїжджав з України у травні, червні та у липні. Загалом від початку вторгнення Росії у лютому 2022 року Кушнір провів за кордоном 240 днів – 8 місяців або рівно половину часу від початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що Кушнір більше 10 років займає посаду президента «Київміськбуду». Bihus наголошує, що компанія на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Нагадаємо, що дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів. Всередині 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня у бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів. Тут також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на вісім авто.

Теги: розслідування Еверест кордон Ігор Кушнір

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