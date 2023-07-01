«Страна 404»: у Харкові таксист заявив, що «України не існує» (відео)

Таксист сказав, що продовжуватиме розмовляти російською мовою, бо «ніяка українська задр*ч*на» не змінить його думки

У Харкові таксист оскандалився заявою про те, що «України не існує» та порадив пасажирці їхати на «западенщину». Відео розмови дівчина записала та виклала в Instagram.

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За словами пасажирки, вона сіла в машину таксиста служби Bolt і почула, що у водія грає музика російського виконавця. На її прохання водій вимкнув музику, але почав розмову про те, чи її це так принципово, що музика може і повинна бути поза політикою, що Харків – російськомовне місто, він все життя розмовляв російською і продовжить, бо «йому так зручно».

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«Ви ж розумієте, де ви живете. Харків – російськомовне місто. Тут всі розмовляють російською мовою», – заявив водій.

Чоловік також заявив, що України як держави «вже давно немає».

«Оця дурна істерія, патріотична мова, вона вже так задовбала. І взагалі такої країни, як Україна, немає. Країна – 404, її немає, не існує, її вже розікрали, продали, просто якась незрозуміла держава», – сказав таксист.

На запитання, чого він в Україні та не поїде до Росії, таксист відповів наступне:

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«Мені 50 років, я тут народився, прожив, розмовляв російською мовою і буду розмовляти, ніяка українська задр*ч*на не змінить мої думки… Їдьте на западенщину, чи де там балакають на зад*оч*ній мові».

Нагадаємо, у Мукачеві релокований харків'янин побив місцевого жителя через те, що той зробив йому зауваження щодо російської мови. Справу з обвинувальним актом уже скеровано до суду. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

До слова, Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила новий перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому вже немає.