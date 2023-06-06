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Вища кваліфікаційна комісія суддів України назвала ім'я нового голови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вища кваліфікаційна комісія суддів України назвала ім'я нового голови
фото: vkksu

У засіданні взяли участь 14 членів суду

Сьогодні, 6 червня, головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обраний суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов. Про це повідомляє пресслужба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

«6 червня 2023 року на організаційному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрано голову комісії – Романа Ігнатова, суддю Київського апеляційного суду. За відповідне рішення проголосували 9 членів Комісії» – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що в засіданні взяли участь 14 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відповіла на запит Голови Вищої ради правосуддя стосовно прозорості відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії. До відома, під час розслідування справи колишнього голови, судді Верховного суду Всеволода Князєва слідство встановило факти змови між фігурантами провадження з метою подальшого впливу на членів конкурсної комісії та кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 

16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

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Теги: прокуратура слідство суддя скандал розслідування правосуддя роман

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