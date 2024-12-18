На США може чекати грудневий шатдаун – The Washington Post

Конгрес опинився на шляху до припинення фінансування уряду

США 20 грудня можуть зіткнутися із тимчасовою зупинкою роботи американського уряду (так званим шатдауном, – «Главком»). Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела в Капітолії. Зазначається, що це відбувається через розбіжності, що зберігаються в конгресі за окремими статтями фінансування бюджету.

«Конгрес опинився на шляху до припинення фінансування уряду, оскільки головні законодавці зосередилися на досягненні двопартійного компромісу з фінансування, але не змогли укласти остаточну угоду», – пише видання.

Весною сенат слідом за палатою представників Конгресу США підтримав законопроєкт, що передбачає виділення близько $1,2 трлн до кінця фінансового року, тим самим уникнувши шатдауну. За ініціативу висловилися 74 сенатори, проти виступили 24 законодавці.

Раніше повідомлялося, що конгресменам вдалося уникнути шатдауну у Сполучених Штатах утретє. Завдяки законопроєкту фінансування програм у різних галузях продовжили до 1 березня. Конгресу доводилося приймати подібні дрібні ініціативи через суперечки щодо постійного бюджету. Значні розбіжності у поглядах між демократами та республіканцями не дозволяли узгодити єдину суму.

До слова, республіканська партія завершила висунення кандидатів на керівні посади в Палаті представників новообраного 119 Конгресу США. керівництво Республіканської партії в Палаті представників збережеться у нинішньому складі. Виняток становить Еліз Стефанік – її висунули на посаду постійного представника Штатів в ООН).