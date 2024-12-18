Головна Світ Політика
search button user button menu button

На США може чекати грудневий шатдаун – The Washington Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На США може чекати грудневий шатдаун – The Washington Post
Політична ситуація у США складається не найкращим чином
фото із відкритих джерел

Конгрес опинився на шляху до припинення фінансування уряду

США 20 грудня можуть зіткнутися із тимчасовою зупинкою роботи американського уряду (так званим шатдауном, – «Главком»). Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела в Капітолії. Зазначається, що це відбувається через розбіжності, що зберігаються в конгресі за окремими статтями фінансування бюджету.

«Конгрес опинився на шляху до припинення фінансування уряду, оскільки головні законодавці зосередилися на досягненні двопартійного компромісу з фінансування, але не змогли укласти остаточну угоду», – пише видання.

Весною сенат слідом за палатою представників Конгресу США підтримав законопроєкт, що передбачає виділення близько $1,2 трлн до кінця фінансового року, тим самим уникнувши шатдауну. За ініціативу висловилися 74 сенатори, проти виступили 24 законодавці.

Раніше повідомлялося, що конгресменам вдалося уникнути  шатдауну у Сполучених Штатах утретє. Завдяки законопроєкту фінансування програм у різних галузях продовжили до 1 березня. Конгресу доводилося приймати подібні дрібні ініціативи через суперечки щодо постійного бюджету. Значні розбіжності у поглядах між демократами та республіканцями не дозволяли узгодити єдину суму.

До слова, республіканська партія завершила висунення кандидатів на керівні посади в Палаті представників новообраного 119 Конгресу США. керівництво Республіканської партії в Палаті представників збережеться у нинішньому складі. Виняток становить Еліз Стефанік – її висунули на посаду постійного представника Штатів в ООН).

Теги: США партії політика фінансування законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шойгу поїхав у Кабул вербувати найманців-талібів на війну проти України
Шойгу в Кабулі: чи готується Кремль залучити Талібан до війни?
27 листопада, 12:52
Позафракційні депутати закрили очі на політичні розбіжності заради спільних інтересів
Бунт позафракційних. «Свободу» та «регіоналів» об’єднала спільна біда парламент
2 грудня, 10:00
Адміністрація Трампа може створити сприятливе середовище для розвитку криптовалют
Financial Times пояснила, як повернення Трампа вплинуло на зростання Bitcoin
5 грудня, 08:55
Володимир Зеленський зробив заяву про допомогу партнерів Україні
Україна програє війну, якщо США скоротять допомогу – Зеленський
20 листопада, 08:16
Експерти припускають, що гармату ніколи не використовували в бою
Археологи виявили найстарішу у США вогнепальну зброю
27 листопада, 23:15
Михайлу Поплавському – 75. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України
Михайлу Поплавському – 75. Біографія народного артиста та найвідомішого ректора України
28 листопада, 13:24
Тегеран йде на примирення із Вашингтоном
Іран змінив позицію після перемоги Трампа на виборах у США – NYT
29 листопада, 08:48
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення спричинить закриття підприємств та скорочення інвестицій
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення. Асоціації добувної промисловості б'є на сполох
13 грудня, 12:03
Легітимність цих виборів не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі, опозиційні партії та народ
Грузія: проросійська влада призначає президента, опозиція оточила парламент
14 грудня, 07:58

Політика

На США може чекати грудневий шатдаун – The Washington Post
На США може чекати грудневий шатдаун – The Washington Post
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини на окупованих територіях України
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини на окупованих територіях України
Зеленський і Рютте сьогодні зустрінуться у Брюсселі
Зеленський і Рютте сьогодні зустрінуться у Брюсселі
США відреагували на ліквідацію генерала Кирилова у Москві
США відреагували на ліквідацію генерала Кирилова у Москві
Спецпредставник Трампа з питань України збирається до Києва: названо мету візиту
Спецпредставник Трампа з питань України збирається до Києва: названо мету візиту
Туск заявив про «очевидний прогрес» у питанні Волинської трагедії
Туск заявив про «очевидний прогрес» у питанні Волинської трагедії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
106K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
34K
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
21K
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну
20K
Повітряна тривога в Україні через загрозу дронів тривала майже пів доби

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua