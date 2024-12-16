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Сили спеціальних операцій прокоментували заяви про захоплення села на Сумщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сили спеціальних операцій прокоментували заяви про захоплення села на Сумщині
Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону

Оператори ССО наздогнали та ліквідували ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перейти український кордон

Ворожа пропаганда знову намагається видати бажане за дійсне, заявляючи про «прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села». Насправді це була спроба роботи ворожої диверсійно-розвідувальної групи перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомиляється на офіційному каналі Сил Спеціальних Операцій ЗС України. 

«Завдяки злагодженій роботі операторів ССО, групу ворожих диверсантів швидко виявили та відстежили їх маршрут. Згодом оператори ССО ліквідували частину диверсантів влучними скидами з дронів та влаштувавши на них засідку», – йдеться у повідомленні.

Вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону. Але оператори ССО наздогнали їх та ліквідували. Всю роботу можна побачити у відео.

Нагадаємо, інформація про те, що російським військам вдалося зайти на українську територію в напрямку села Олександрія на Сумщині не відповідає дійсності. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Як зазначає пресслужба, повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах є ворожою дезінформацією. Крім того, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телеканалу «Київ» заявив, що місцевість, куди нібито зайшли окупанти, є болотистою. Тому утримувати там позиції – як українським оборонцям, так і росіянам, якщо ті туди зайдуть, – досить складно.

Також стало відомо, що Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Донецької області. Дрони завдали точкових ударів по артилерійських та мінометних складах ворога біля села Маркіне.  Зазначається, що на складі знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

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Теги: пропаганда військові кордон відео Сумщина

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