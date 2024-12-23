Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією

Держприкордонслужба Литви планує розпочати модернізацію наступного року і завершити її у 2027 році

Литва планує модернізувати системи електронного спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією. Про це повідомляє LRT.

«Оцінивши заявки, подані державами-членами, Європейська комісія виділила Литві 15,4 млн євро підтримки Європейського Союзу для модернізації систем електронного спостереження за кордоном», – йдеться в коментарі МВС.

Уточнюється, що Держприкордонслужба Литви планує розпочати модернізацію наступного року і завершити її у 2027 році.

Литва просила гроші також для дев’яти інших прикордонних пунктів, але фінансування для модернізації систем не було отримано. На ці заявки Єврокомісія планує виділити фінансування, коли з’являться додаткові кошти.

Зазначається, що у грудні ЄС виділила 170 млн євро шести державам-членам для посилення прикордонного нагляду на кордонах з Росією та Білоруссю. Це має допомогти їм боротися з потоком нелегальних мігрантів.

Зазначимо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, уряд Литви готовий щороку виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України.