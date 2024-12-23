Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією
Європейська комісія виділила Литві 15,4 млн євро для модернізації систем електронного спостереження за кордоном
фото: D. Umbrasas / LRT

Держприкордонслужба Литви планує розпочати модернізацію наступного року і завершити її у 2027 році

Литва планує модернізувати системи електронного спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією. Про це повідомляє LRT.

«Оцінивши заявки, подані державами-членами, Європейська комісія виділила Литві 15,4 млн євро підтримки Європейського Союзу для модернізації систем електронного спостереження за кордоном», – йдеться в коментарі МВС.

Уточнюється, що Держприкордонслужба Литви планує розпочати модернізацію наступного року і завершити її у 2027 році.

Литва просила гроші також для дев’яти інших прикордонних пунктів, але фінансування для модернізації систем не було отримано. На ці заявки Єврокомісія планує виділити фінансування, коли з’являться додаткові кошти.

Зазначається, що у грудні ЄС виділила 170 млн євро шести державам-членам для посилення прикордонного нагляду на кордонах з Росією та Білоруссю. Це має допомогти їм боротися з потоком нелегальних мігрантів.

Зазначимо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, уряд Литви готовий щороку виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України.

Читайте також:

Теги: кордон Білорусь Литва фінансування гроші Єврокомісія Держприкордонслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Долар дорожчає четвертий день поспіль
Курс долара оновив історичний максимум
26 листопада, 19:51
Блінкен переконаний у тому, що Україна зможе отримати нове фінансування за рахунок активів РФ
Країни G7 завершують процес виділення Києву $50 млрд із заморожених активів РФ
27 листопада, 08:17
Паула Піньо: «Європа ще не має позиції з цього питання»
Відправлення військ ЄС в Україну. Єврокомісія пояснила свою позицію у цьому питанні
2 грудня, 17:29
Ізраїльські війська увійшли в буферну зону в районі Кунейтра
Ізраїльські танки перетнули кордон із Сирією – ЗМІ
8 грудня, 08:34
Болгарська слідча група BG Elves повідомила про виявлення мережі болгарських компаній, що належать громадянину Грузії та пов’язані з поширенням проросійського впливу в Румунії
Болгарія планує створити парламентську комісію для боротьби з російським впливом
11 грудня, 04:54
За словами посадовиці, щоб зосередити інформацію від усіх служб в одному місці, буде запущена єдина онлайн-платформа. І вона має запрацювати протягом місяця
​В Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти
12 грудня, 01:50
Працівників ЖКГ окупованих територій України мобілізували до армії РФ, крім того, тим працівникам, які залишилися, не виплачують заробітну плату
В окупованій Луганській області паралізовано рух автошляхами: Центр нацспротиву назвав причину
13 грудня, 01:04
Даніель Кретинський витратив більше десяти років на побудову своєю імперії, до якої тепер увійшла і пошта Британії
Чеський мільярдер, який торгував російським газом, придбав пошту Британії
17 грудня, 12:59
Найбільші затори зафіксовані у пунктах пропуску «Краківець», «Смільниця», «Нижанковичі» та «Шегині»
ДПСУ попередила про черги на кордоні: на яких пунктах найбільші затори
Вчора, 11:18

Економіка

Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією
Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією
Ринок нерухомості Китаю зіштовхнувся з новими ознаками кризи – Bloomberg
Ринок нерухомості Китаю зіштовхнувся з новими ознаками кризи – Bloomberg
Енергетична криза в Ірані сягла критичного рівня – New York Times
Енергетична криза в Ірані сягла критичного рівня – New York Times
Напередодні Різдва в Європі рекордно підскочили ціни на популярний продукт
Напередодні Різдва в Європі рекордно підскочили ціни на популярний продукт
Вартість оливкової олії у світі різко впала
Вартість оливкової олії у світі різко впала
Більше ніякої «Дружби»: Reuters з'ясувало, що змінилось у постачанні нафти до ЄС
Більше ніякої «Дружби»: Reuters з'ясувало, що змінилось у постачанні нафти до ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
24K
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь
18K
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
13K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, традиції та заборони
7024
У Києві оголошено І рівень небезпеки

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua