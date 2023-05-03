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Україна більше не член міжпарламентської асамблею країн СНД. Депутати ухвалили постанову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна більше не член міжпарламентської асамблею країн СНД. Депутати ухвалили постанову
Представники Верховної Ради України понад дев'ять років не беруть участі у заходах організації
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 280 парламентарів

Депутати Верховної Ради на сьогоднішньому засіданні ухвалили постанову «Про вихід Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав». Рішення підтримали 280 нардепів. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Як зазначається в повідомленні, угода втратила свою актуальність, враховуючи, що представники Верховної Ради України понад дев'ять років не беруть участі у заходах цієї організації та реалії сучасних міжнародних відносин.

«Прийняття постанови в чергове наголосить на незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, закріпленого в Конституції України», – йдеться у повідомленні.

Міжпарламентська Асамблея держав-учасниць СНД - міждержавний орган Співдружності Незалежних Держав, що здійснює парламентське співробітництво держав-учасниць СНД, розробляє спільні пропозиції національних парламентів. Була створена у 1992 році.

Також сьогодні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про відпустки (№ 8313).

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Теги: Верховна Рада Україна СНД

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