Україна більше не член міжпарламентської асамблею країн СНД. Депутати ухвалили постанову

Представники Верховної Ради України понад дев'ять років не беруть участі у заходах організації

Рішення підтримали 280 парламентарів

Депутати Верховної Ради на сьогоднішньому засіданні ухвалили постанову «Про вихід Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав». Рішення підтримали 280 нардепів. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

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Як зазначається в повідомленні, угода втратила свою актуальність, враховуючи, що представники Верховної Ради України понад дев'ять років не беруть участі у заходах цієї організації та реалії сучасних міжнародних відносин.

«Прийняття постанови в чергове наголосить на незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, закріпленого в Конституції України», – йдеться у повідомленні.

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Міжпарламентська Асамблея держав-учасниць СНД - міждержавний орган Співдружності Незалежних Держав, що здійснює парламентське співробітництво держав-учасниць СНД, розробляє спільні пропозиції національних парламентів. Була створена у 1992 році.

Також сьогодні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про відпустки (№ 8313).