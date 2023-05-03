Україна більше не член міжпарламентської асамблею країн СНД. Депутати ухвалили постанову
Рішення підтримали 280 парламентарів
Депутати Верховної Ради на сьогоднішньому засіданні ухвалили постанову «Про вихід Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав». Рішення підтримали 280 нардепів. Про це повідомляє пресслужба парламенту.
Як зазначається в повідомленні, угода втратила свою актуальність, враховуючи, що представники Верховної Ради України понад дев'ять років не беруть участі у заходах цієї організації та реалії сучасних міжнародних відносин.
«Прийняття постанови в чергове наголосить на незворотності європейського та євроатлантичного курсу України, закріпленого в Конституції України», – йдеться у повідомленні.
Також сьогодні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про відпустки (№ 8313).
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