У ЗСУ назвали кількість пілотів, котрі вже готові до польотів на F-16

На відповідних літаках українські пілоти готові літати хоч завтра

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на американських винищувачах F-16 вже зараз готові літати десятки українських пілотів. За його словами, на цих літаках вони готові воювати хоч завтра.

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Про це Ігнат сказав у суботу, 29 квітня, в ефірі телемарафону «Єдині новини». Він зазначив, що тепер необхідне відповідне політичне рішення.

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Воно дасть можливість розпочати підготовку пілотів, а також наземного персоналу – офіцерів бойового управління та військових інженерів, без яких польоти наших бійців на F-16 будуть неможливі.

«Ми плануємо перевести всіх пілотів. Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти», – зазначив Ігнат.

Додамо, представник Демократичної партії від штату Колорадо Джейсон Кроу, який є також ветераном армії США, вважає, що Україна переживає «критичний момент війни». Разом з іншими американськими конгресменами він закликає Білий дім передати ЗСУ літаки та ракети більшої дальності.