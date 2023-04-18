Країни G7 хочуть заблокувати постачання Росії озброєнь третіми країнами

Глави МЗС країн G7 ухвалили спільну заяву за підсумками зустрічі в Японії

Країни «Великої сімки» спільно намагатимуться запобігати постачанню Росії озброєнь третіми країнами, а також продовжуватимуть вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує дії РФ в Україні. Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС G7, прийнятій за підсумками зустрічі в японському місті Каруїдзава (префектура Нагано).

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«Ми посилимо нашу координацію для запобігання та відповідей на постачання зброї Росії третіми країнами, і продовжимо робити дії проти тих, хто матеріально підтримує війну Росії проти України», – йдеться у спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств G7.

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Раніше повідомлялося, що глави МЗС країн G7 під час зустрічі в японському місті Каруїдзава домовилися зберігати санкції проти Росії та продовжувати підтримку України. Глави зовнішньополітичних відомств також домовилися співпрацювати у сфері контролю за дотриманням антиросійських санкцій.