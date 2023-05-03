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В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
Парламент має ухвалити закон про відпустки ще у другому читанні
фото ілюстративне

Демобілізованим військовим можуть надати 60 днів відпустки із виплатою зарплати за два місяці

Сьогодні Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про відпустки (№ 8313). Про це повідомляє пресслужба партії «Слуга народу».

Важливим пунктом цього законопроєкту є відпустка 60 днів для військових при демобілізації.

Загалом документом перебачається:

  • відпустка при народженні дитини не пізніше трьох місяців від дня народження;
  • відпустка через усиновлення дитини незалежно від віку дитини;
  • основна безперервна частина щорічної відпустки – не менше 14 днів;
  • максимальний термін відпустки без збереження зарплати збільшити з 15 до 30 днів;
  • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини – незалежно від віку дитини;
  • відпустка демобілізованим 60 днів із виплатою зарплати за два місяці.

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого. Проте 10 квітня Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Ініціаторами такого рішення була фракція «Європейська солідарність», поки Володимир Цабаль не зареєстрував постанову, яка блокує підписання закону про повернення доплат

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Теги: Верховна Рада військові відпустка

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