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Україна і Литва підписали спільну заяву: що вона передбачає

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна і Литва підписали спільну заяву: що вона передбачає
Денис Шмигаль провів зустріч з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Уряд Литви готовий щороку виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України

Сьогодні, 20 грудня, відбулися перші міжурядові консультації України та Литви, які матимуть важливі практичні наслідки для обох держав. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що домовленості зафіксовані у спільній заяві, яка стане значущим документом на найближчу перспективу.

Шмигаль повідомив про що йдеться у спільній заяві:

  • Перемога України є спільним пріоритетом. Уряд Литви готовий щороку виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України, що зафіксовано у двосторонній Безпековій угоді.
  • Домовленість про перший транш Литви у розмірі €10 млн на реалізацію «данської ініціативи» вже цього року. Фактично Литва стала другою країною серед партнерів України, яка уже імплементує такий підхід.
  • Литва також підтвердила готовність до подальшої активізації співпраці оборонно-промислового комплексу країн. Це передбачає спільне виробництво безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, боєприпасів.
  • Литва сприяє і буде сприяти євроатлантичній інтеграції України та надаватиме як політичну підтримку, так і консультативну допомогу.
  • Литва підтримує План перемоги України та всі треки Формули миру президента Володимира Зеленського.
  • Литва й далі допомагатиме у відбудові України. Шмигаль та з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом домовилися про подальшу ефективну підтримку української енергетики. Зокрема про передачу устаткування із виведених з експлуатації литовських АЕС та ТЕС.
  • Економічні відносини. «Є однозначна зацікавленість бізнесу обох країн у подальшому розвитку співробітництва. У логістиці будемо співпрацювати в межах програми Free Rail, що передбачає інтеграцію наших залізниць до європейського простору», – зазначив Шмигаль.

Також Денис Шмигаль подякував прем’єр-міністру Гінтаутасу Палуцкасу й усім учасникам урядової делегації Литви за результативну, плідну роботу.

Нагадаємо, що до Києва 20 грудня прибула делегація міністрів на чолі з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом. Вони проведуть міжурядові консультації з владою України.

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Теги: уряд війна Денис Шмигаль прем’єр-міністр Україна Литва

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