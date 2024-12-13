Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Як українцям розуміти заяви Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Що означають заяви Трампа
фото з відкритих джерел

«Трамп відомий майстер суперечливих сигналів, тому що він робитиме і що він каже ніяк не повʼязані речі»

Зараз в кожному ефірі про США і Трампа мене питають «як розуміти ту чи іншу заяву Трампа».

Я відповідаю приблизно так: Трамп відомий майстер суперечливих сигналів, тому що він робитиме і що він каже ніяк не повʼязані речі.

Ну і ось дві його думки з інтервʼю Time:

  1. Трамп виступив проти ударів України углиб Росії. В інтервʼю Time Трамп сказав, що не згоден із рішенням адміністрації Джо Байдена дозволити Україні використовувати західну далекобійну зброю для ударів по Росії. На його думку, це «загострює конфлікт та робить гірше».
  2. Трамп каже, що використає підтримку України з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни. «Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб – це не відступати».

Все стало набагато ясніше.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп війна Україна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 9 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2024 року
9 грудня, 00:56
Посол: Мова не йшла про якісь заходи, спрямовані проти України
«Електронні візи» для українців. Посол Ізраїлю прокоментував зміну міграційних правил із 1 січня
29 листопада, 14:56
Невідомі безпілотники літають над авіабазами ВПС США.
Над американськими базами у Британії знову помічені невідомі безпілотники – Sky News
26 листопада, 18:54
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловився про війну в Україні
Американський сенатор пояснив, чому Трамп завершить війну на вигідних умовах для України
24 листопада, 10:00
Кім Чен Ин попередив про ризик ядерної війни
Кім Чен Ин попередив про ризик ядерної війни
22 листопада, 08:17
Майк мріяв розвивати тактичну медицину, впроваджувати найкращі практики на полі бою та у навчанні
У Києві загинув американський парамедик і військовий Майк Меолі
20 листопада, 13:48
Генерал Баргилевич дав своє перше велике інтерв’ю «Главкому»
Начальник Генштабу генерал Баргилевич: Бої на Курщині важчі, ніж бої на Донбасі
20 листопада, 12:10
Польща пропонує Україні відкрити консульство в Познані
Сікорський запропонував Україні відкрити у Познані чергове консульство замість російського
17 листопада, 04:14
Дональд Трамп обирає нову адміністрацію президента США
Трамп залучає на найвищі посади лояльних для себе осіб, але без досвіду – Reuters
15 листопада, 00:50

Юрій Богданов

Як українцям розуміти заяви Трампа
Як українцям розуміти заяви Трампа
Путінській диктатурі залишилося недовго
Путінській диктатурі залишилося недовго
Стратегія сили або провальні амбіції: чи має сенс відмова України від альтернатив вступу до НАТО
Стратегія сили або провальні амбіції: чи має сенс відмова України від альтернатив вступу до НАТО
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні і є катастрофою для Росії
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні і є катастрофою для Росії
Долар по 110+ рублів. Чим все закінчиться для Росії
Долар по 110+ рублів. Чим все закінчиться для Росії
«План генерала Келлога». Чи дійсно він закінчить війну в Україні
«План генерала Келлога». Чи дійсно він закінчить війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
104K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
33K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
20K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
13K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua