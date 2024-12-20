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До Києва прибула литовська делегація на чолі з прем'єр-міністром

Ірина Міллер
glavcom.ua
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До Києва прибула литовська делегація на чолі з прем'єр-міністром
Делегація міністрів на чолі з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом прибула сьогодні до Києва
фото: Денис Шмигаль, Telegram

Cторони обговорять економічну та торгівельну співпрацю між Україною та Литвою

До Києва 20 грудня прибула делегація міністрів на чолі з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом. Вони проведуть міжурядові консультації з владою України. Про це у Telegram повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль.

За його словами, порядок денний обговорень – «насичений». Йдеться про обороноздатність та безпеку Європи, членство України в ЄС та НАТО, програму відновлення, подальше посилення санкцій проти Росії та конфіскація російських заморожених активів.

Крім цього сторони обговорять економічну та торгівельну співпрацю між Україною та Литвою. 

Раніше генерал Олександр Сирський провів зустріч з литовською делегацією на чолі з Головнокомандувачем збройних сил Литовської Республіки генералом Раймундасом Вайкшнорасом. За його словами, також обговорювалося питання розвитку військового співробітництва, зокрема, за напрямком підготовки особового складу Сил оборони України за участі інструкторів збройних сил Литовської Республіки в рамках багатонаціональної операції на території Великої Британії та Місії Європейського Союзу і командування НАТО.

До слова, Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, вже виділено перших €10 млн. Відповідний меморандум підписали міністр оборони Рустем Умєров із литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом. Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами. Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі €10 млн. Умєров зауважив, що Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту «Паляниця».

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Теги: Україна Литва війна

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