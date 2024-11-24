Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»

РФ вивела вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування

Росіяни вивели в море носії ракет «Калібр»

РФ вивела сьогодні вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Як уточнили у військовому відомстві, ці три ракетоносії противника в Чорному морі у разі атаки здатні випустити загальним залпом до 6 «Калібрів» .

Разом з тим в Азовському морі корабельне угруповання ворога не спостерігається.

В Середземному морі російські кораблі також відсутні.

Також у військовому командуванні розповіли, що за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України 24 листопада о 06:28 повідомлено про відбій повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу застосування ворожих БпЛА.

Під час повітряної тривоги зранку, 24 листопада, у Києві було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

Раніше повідомлялося, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.