Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»
РФ вивела вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування
Фото з відкритих джерел

Росіяни вивели в море носії ракет «Калібр»

РФ вивела сьогодні вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Як уточнили у військовому відомстві, ці три ракетоносії противника в Чорному морі у разі атаки здатні випустити загальним залпом до 6 «Калібрів» .

Разом з тим в Азовському морі корабельне угруповання ворога не спостерігається.

Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів» фото 1

В Середземному морі російські кораблі також відсутні.

Також у військовому командуванні розповіли, що за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України 24 листопада о 06:28 повідомлено про відбій повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу застосування ворожих БпЛА. 

Під час повітряної тривоги зранку, 24 листопада, у Києві було чути звуки вибухів, повідомлялося про роботу ППО.

Раніше повідомлялося, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Читайте також:

Теги: росія Чорне море війна Україна ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін підписав оновлену доктрину застосування ядерної зброї
Чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю?
20 листопада, 18:40
«Процедуру бронювання критично важливих спеціалістів для українських підприємств треба відновити»
Військові потреби чи економічний крах: куди веде скасування бронювання
24 жовтня, 09:32
Інструктор визначає, наскільки точно новачки влучили по мішені у стрільбі зі 100 метрів
Що їдять, що вчать і де сплять. Репортаж із «учебки», в яку потрапляють мобілізовані Технології війни
13 листопада, 10:10
Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку
DeepState: Росія окупувала ще два населені пункти на Донеччині
30 жовтня, 08:18
У Харкові вже двоє загиблих
У Харкові зросла кількість загиблих та поранених після влучання авіабомби в будинок
31 жовтня, 07:19
Сікорський наголосив, що Польща доклала значних зусиль для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення РФ
МЗС Польщі відповіло на критику Зеленського: Ми також прифронтова країна
1 листопада, 13:29
Ситуація на фронті станом на 2 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2024 року
2 листопада, 00:00
Роман Донік: Такі навчальні центри, як 151-ий, дають піхотинцеві підготовку цілком відповідну тому, що ми називаємо стандартами НАТО
Відомий волонтер пояснив, чим українські воєнні інструктори кращі за НАТОвських
14 листопада, 09:54
Індія продовжує купувати алмази у Росії, але вже не так активно, як раніше
Санкції змусили Індію різко відмовитись від купівлі алмазів у Росії
19 листопада, 08:36

Події в Україні

Втрати ворога станом на 24 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»
Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»
Губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА, вибухи у столиці: головне за ніч
Губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА, вибухи у столиці: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 листопада 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 24 листопада 2024
У Києві повітряна тривога тривала три години
У Києві повітряна тривога тривала три години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 листопада: ситуація на фронті
47K
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 листопада 2024
16K
Куди рухається війна: боєць із батальйону «Вовки Да Вінчі» зробив невтішний прогноз
6222
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
6178
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вночі над Києвом ППО знищила понад десяток безпілотників – КМВА
Сьогодні, 07:35
Букінгемський палац закриють на реконструкцію на три роки – The Times
Сьогодні, 07:30
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:00
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
Вчора, 23:42
Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Вчора, 13:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua