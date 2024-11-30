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Сирійські повстанці дійшли до міста Хама

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирійські повстанці дійшли до міста Хама
Сирійські повстанці рушили у бік Хами
фото з відкритих джерел

Повстанці наразі контролюють більшу частину міста Алеппо та всю провінцію Ідліб

Після успіхів у провінціях Алеппо та Ідліб сирійські повстанці рушили у бік Хами, сутички зараз тривають приблизно за 20 км від центру цього міста, повідомляє Anadolu.

Зазначається, що повстанці наразі контролюють більшу частину міста Алеппо та всю провінцію Ідліб. Провінція Хама розташована на південь від Ідлібу, її контролює режим Башара Асада.

Увечері 30 листопада групи повстанців захопили місто Хан-Шейхун на півдні Ідлібу та продовжили просування, взявши під свій контроль кілька населених пунктів на півночі Хами, серед яких Тайбат аль-Імам, Кафр-Зайта, Кафр-Нбуда, Хільфая, Калат-Мадік, Латамне, Соран, Кірнез, Мардес, Хамаєт і Термала.

Озброєні групи також взяли під контроль Морік, ключовий район на трасі М5.

Надходить інформація про стрільбу у столиці Сирії Дамаск, нібито можливий держпереворот проти режиму Асада.

Щонайменше 16 мирних жителів загинули та ще 20 отримали поранення внаслідок жахливої різанини, вчиненої ймовірно російськими винищувачами, націленими на зібрання людей на кільцевій розв’язці Аль-Базель у місті Алеппо, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Лондоні.

Кількість мирних жителів і бійців, які загинули в провінції Ідліб і Алеппо під час операції «Стримування агресії» від 27 листопада, зросла до 327 осіб.

Участь у бомбардуваннях бере російська авіація. У Сирійській обсерваторії зазначили, що семеро членів підтримуваної Туреччиною «Національної армії» загинули 29 листопада під час авіаудару російських винищувачів по місту Сандаф у сільській місцевості Марае на схід від Алеппо в районі «Щит Євфрату».

Раніше урядові війська Сирії заявили, що вийшли з другого за величиною міста країни Алеппо, щоб перегрупуватися та здійснити контрнаступальні дії проти повстанців.

Також повідомлялося, що сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо.

Нагадаємо, громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни.

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Теги: росія авіація війна військові опозиція місто поранення наступ держпереворот

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