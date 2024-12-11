Окупанти виставили на аукціон українське шампанське, викрадене із Бахмута (фото)

Алкоголь, імовірно, був вкрадений росіянами в одній із захоплених шахт українського міста

Росіяни торгують «трофеями», які захопили на окупованих територіях. «Главком» промоніторив один із сайтів, де росіяни продають, серед іншого, «сувеніри з «СВО» (під цією абревіатурою окупанти маскують війну, яку розв’язали проти України). Один з лотів – легендарна пляшка шампанського українського виробництва Artwinery.

У квітні 2024 року користувач сайту auction.ru опублікував свій лот: пляшку шампанського, яке українцям більш відоме як «Артемівське» без етикетки. В описі лота написано, що це – пляшка шампанського зі сховища у Бахмуті (місто на Донеччині, яке росіяни захопили весною 2023 року, – «Главком»).

Оголошення про продаж пляшки шампанського з Бахмута Донецької області, який окупували росіяни Скриншот з інтернет-оголошення

Російська пропагандистка Белла Ліберман опублікувала ролик, знятий у гіпсових шахтах Artwinery – одного з найбільших підприємств України та Східної Європи, де виготовлялося вино. У ролику окупанти дивуються розміру шахт, порівнюючи їх з містом під містом.

Російські військові йдуть по шахті. На кадрі видно пляшки з ігристим Скриншот із відео

Російський окупант на фоні пляшок з вином всередині шахт українського підприємства Artwinery Скриншот із відео

Стартова ціна, яку поставив автор лота, дорівнює 30 тис. російських рублів (приблизно 9 тис. грн). У росіян ще є кілька днів до закінчення торгів. Але, дивлячись на те, що востаннє автор лота був у мережі на сайті у квітні 2024 року, не факт, що ця людина ще жива та зможе переможцю аукціону відправити алкоголь.