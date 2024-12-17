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Нардепа Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нардепа Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі людини
Миколу Тищенка звинувачено у незаконному позбавленні волі людини
фото: sluga-narodu.com

До суду скеровано провадження щодо нардепа за фактом побиття військового у Дніпрі

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Офіс генпрокурора не вказує імені нардепа, але з обставин справи зрозуміло, що мова йде про Тищенка.

«Розслідуванням встановлено, що 20 червня 2024 року група осіб, перебуваючи у м. Дніпро та, діючи за вказівкою народного депутата України, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно однієї особи, яка брала участь у протиправних діях, вже є рішення суду, стосовно іншої – обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На  кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився учора у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Як повідомлялося, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Теги: Микола Тищенко суд Офіс Генерального прокурора Дніпро Україна військові

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