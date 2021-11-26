Україна планувала вкрасти формулу вакцини? Лещенко оприлюднив компромат на генерала Бурбу

Близький до Банкової екснардеп стверджує, що колишній головний розвідник Василь Бурба пропонував викрасти формулу вакцини проти Covid-19

Банкова почала інформатаку на генерала, який звинувачує владу в зриві операції із захоплення «вагнерівців»

Колишній нардеп та журналіст Сергій Лещенко, який нині співпрацює з Офісом президента, заявив, що ексочільник розвідки Василь Бурба пропонував викрасти у західних лабораторіях формулу вакцини проти Covid-19. Про це Лещенко написав у Facebook.

«Ще одна спецоперація, яку пропонував Василь Бурба, – це викрадення формули вакцини від коронавірусу у західних лабораторіях. Це не жарт», – заявив близький до Банкової екснардеп.

Варто зазначити, що користувачі мережі скептично поставилися до заяви Лещенка та заявили, що такі «інсайди» принижують самого Лещенка та його роботодавців, а не Бурбу. На це Лещенко відповів: «це правда, ось побачите».

Як відомо, представники влади після розслідування зриву операції із захоплення «вагнерівців» стали активно поливали брудом генерала Василя Бурбу, який керував спецоперацією. Ексглаву Головного управління розвідки Міноборони називають авантюристом та намагаються дискредитувати.

Як відомо, через тиждень після провалу спецоперації Василя Бурбу звільнили з посади голови Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, також звільнили ще як мінімум чотирьох співробітників ГУР, які готували спецоперацію.

До слова, розвідників, як готували спецоперацію щодо «вагнерівців», позбавили закордонних паспортів (відео).

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба розповів про обставини свого звільнення після проваленої спецоперації з затримання «вагнерівців».

Крім того, Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.