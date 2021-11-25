Ідея примусово посадити літак не нова. Такий план спецслужби пропонували ще Кучмі, – Лещенко

Свого часу Кучма відмовився від такої ідеї через ризики для мирних громадян

Українські спецслужби вже розробляли план, як посадити авіасудно: йдеться про скандального Мельниченка

Блогер та член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко на свої сторінці у Facebook розповів, що дізнався, коли та за яких обставин екпрезидентові України силовики пропонували застосувати примусову посадку пасажирського літака.

«Я мав розмову з інсайдером всередині українських спецслужб, колишнім високим чином із генеральськими зірками на погонах. Він розповів, що ідея посадити літак «Турецьких Авіаліній» під виглядом терористичної загрози – не нова.

Раніше українські спецслужби намагалися реалізувати подібний сценарій за значно менших ризиків. Але все одно не отримали схвалення з боку керівництва України. Ідею примусової посадки пропонували президенту Леоніду Кучмі», – написав Лещенко.

За словами блогера, йдеться про пасажирський літак, у якому був майор Мельниченко – той самий, який прослуховував Кучму. У якийсь момент, уже після втечі з України, Мельниченко літав до Москві, де зустрічався із заступником голови СБУ Сацюком. Мова йшла про продаж частини аудіоархіву. Після чого Мельниченко рейсом Москва – Прага мав повертатися до Європи, пролітаючи над територією України.

«Мельниченка на той момент уже вели українські спецслужби та запропонували схопити його для суду в Україні. Кучмі доповіли про готовий сценарій посадки пасажирського літака з Мельниченком на борту в Харкові під виглядом також загрози вибуху. Але Кучма не дав на це санкції з огляду на всі ризики для мирних громадян. У випадку з вагнерівцями ризики були в три десятки разів вищими. Журналісти, які мають інсайдерів у спецслужбах, можуть перевірити цю інформацію в незалежних від мене джерелах. В компетенції свого співрозмовника я не маю жодного сумніву», – зауважив він.

Нагадаємо, в оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider ідеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести. Пізніше у телевізійному інтерв’ю тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба підтвердив інформацію журналістів.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

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