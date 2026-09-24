Reuters: США та Іран обговорюють поетапну угоду для розблокування Ормузької протоки

Іран прагне зберегти адміністративний контроль над Ормузькою протокою

У Нью-Йорку переговірники США та Ірану вивчають поетапний шлях виходу з конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Потенційна угода передбачає відновлення Тегераном судноплавства через Ормузьку протоку в обмін на скасування Вашингтоном економічної блокади та можливий доступ Ірану до заморожених активів.

За даними джерел, протока стала головним козирем у перемовинах, оскільки Іран прагне послаблення санкцій, які нищать його економіку, а США – вільного проходу для нафтових танкерів стратегічним маршрутом.

Основною перешкодою залишається взаємна недовіра та небажання сторін першими відмовлятися від своїх важелів впливу. У Білому домі зазначають, що Дональд Трамп вважає позицію США максимально сильною завдяки «найуспішнішій блокаді в історії», проте залишається відкритим до переговорів.

Водночас аналітики зауважують, що укладення угоди до проміжних виборів до Конгресу 3 листопада може бути вигідним для Трампа задля зниження цін на бензин у США, тоді як після виборів Вашингтон може посилити тиск або перейти до військових варіантів. У свою чергу, іранська сторона заявила про готовність до можливого поновлення війни у разі надмірних вимог США.

Паралельно лідери країн Перської затоки під час зустрічі з Трампом висловили категоричне неприйняття будь-якого контролю Ірану над Ормузькою протокою та закликали до деескалації, аби уникнути розгортання масштабного регіонального конфлікту. Попри це, Тегеран прагне зберегти адміністративний контроль над водним шляхом, навіть якщо погодиться тимчасово відкласти питання запровадження транзитних зборів.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан виступив на Генеральній Асамблеї ООН, заявивши, що його народ став «жертвою тероризму» з боку США та Ізраїлю.

У своїй промові він підкреслив, що країна лише захищалася від нападу і не погоджується на «мову сили», але залишається відкритою до діалогу. Під час виступу іранський лідер демонстрував фотографії загиблого Верховного лідера Алі Хаменеї та іранських школярів.