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Фінляндія готує нові рішення на підтримку України вже цього місяця – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Фінляндія готує нові рішення на підтримку України вже цього місяця – Зеленський
Окремо Зеленський і Орпо обговорили потребу України в захисних спорудах
фото: Офіс президента України

Київ і Гельсінкі обговорили посилення протиповітряної оборони та прискорення роботи над укриттями для українських громад

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових рішень Фінляндії на підтримку України вже цього місяця. Про це він заявив після розмови з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, під час якої сторони обговорили захист від російських атак, засоби протиповітряної оборони та облаштування укриттів, пише «Главком».

За словами Зеленського, Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки напередодні ввечері частина Волинської області та Києва залишалася без електропостачання. Президент наголосив, що Україні постійно потрібні засоби для збиття ракет і безпілотників, аби захищати людей та об’єкти критичної інфраструктури.

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«Будуть нові рішення на підтримку України вже цього місяця. Фінляндія завжди нам допомагає, і ми це дуже цінуємо», – зазначив глава держави.

Окремо Зеленський і Орпо обговорили потребу України в захисних спорудах. Україна та Фінляндія заснували Коаліцію укриттів, роботу якої, за словами президента, необхідно прискорити.

Зеленський наголосив, що належні укриття мають бути в кожному українському місті та громаді. Він подякував фінській стороні за готовність підтримувати цей напрям.

Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський після саміту Європейського Союзу в Брюсселі провів брифінг, під час якого прокоментував оборонну допомогу партнерів, ситуацію з постачанням ракет для систем Patriot, обмеження роботи Starlink та перспективи використання заморожених російських активів.

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Теги: війна Фінляндія Володимир Зеленський системи ППО

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