Поліг на покровському напрямку. Згадаймо Романа Григор’єва

У 18 років Роман Григор’єв був призваний за власним бажанням на строкову службу до Національної гвардії України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Григор’єва.

16 серпня 2026 року лейтенант Роман Григор’єв зник безвісти під час виконання бойового завдання на покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Луцьку міську раду.

Григор’єв Роман Валерійович народився 3 жовтня 2003 року в Луцьку, де минули його дитинство та шкільні роки. Навчався у Підгайцівській, 23-й та 17-й школах.

У 18 років Роман був призваний за власним бажанням на строкову службу до Національної гвардії України. На початку повномасштабного вторгнення разом із побратимами брав участь у бойових завданнях та зачистці Ірпеня. Проявив себе як мужній, відповідальний і здібний військовослужбовець, після чого йому запропонували продовжити навчання у Київському інституті Національної гвардії України. Роман успішно завершив навчання та отримав звання лейтенанта.

Батько, Валерій Володимирович, згадує сина як цілеспрямованого, доброго та спокійного хлопця. Роман займався самбо і дзюдо, любив спорт та активно розвивався у ньому.

Юнак радів життю, мав кохану дівчину, з якою мріяв одружитися та створити сім’ю.

У 18 років Роман був призваний за власним бажанням на строкову службу до Національної гвардії України фото: Луцька міська рада

16 серпня 2026 року лейтенант Роман Григор’єв за особливих обставин зник безвісти під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини від збройної агресії Російської Федерації на покровському напрямку.

15 вересня 2026 року за результатами проведеного впізнання стало відомо, що захисник загинув.

У Романа залишилися мама, батько, бабуся, братик та дві сестрички.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.