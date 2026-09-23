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Пєсков заявив про відсутність передумов для мирних переговорів з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пєсков заявив про відсутність передумов для мирних переговорів з Україною
За словами Пєскова, Росія нібито зберігає «свою відкритість» щодо дипломатичного врегулювання
фото: Reuters

«Поки що немає жодних передумов для переходу до мирного етапу переговорів»

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не бачить умов для відновлення діалогу щодо завершення війни з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Поки що немає жодних передумов для переходу до мирного етапу переговорів», – сказав речник.

За словами Пєскова, Росія нібито зберігає «свою відкритість» до дипломатичного врегулювання, однак начебто не бачить того самого з протилежного боку.

Також Пєсков зауважив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Кремль заявив, що в такому разі українському президенту нібито гарантують безпеку. 

Зокрема, речник зауважив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, однак для її проведення сторони мають досягти конкретної офіційної домовленості. 

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Теги: Дмитро Пєсков переговори війна

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