Зеленський прибув до Британії: заплановано зустрічі з королем і прем’єром

На сьогодні заплановані аудієнція у короля Чарльза III та зустріч із прем’єр-міністром Енді Бернемом

Президент анонсував переговори щодо безпеки та підготовку рішень, які мають посилити Україну

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії разом із командою. На сьогодні заплановані аудієнція у короля Чарльза III та зустріч із прем’єр-міністром Енді Бернемом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

«Будемо говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуємо рішення, які нас посилять», – написав Зеленський.

Президент також подякував британському монарху, главі уряду та всій країні за підтримку України.

🇺🇦🇬🇧Зеленський прибув до Британії Сьогодні в української команди запланована аудієнція у Його Величності Короля Чарльза ІІІ. Буде також важлива зустріч із Премʼєр-міністром Енді Бернемом. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 14, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Напередодні британський уряд повідомив, що під час зустрічі з українським президентом планує підтвердити подальшу підтримку України та закликати міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію.

За даними уряду Великої Британії, країна оголосила про пакет на 45 млн фунтів стерлінгів на постачання ракет для протиповітряної оборони. Зокрема, Лондон прискорить передачу ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM), які використовують для протидії реактивним безпілотникам. Із загального пакета 10 млн фунтів планують спрямувати на термінові потреби України напередодні зими.

Також британський прем’єр доручив урядовцям підготувати додаткові пакети санкцій, військової та фінансової допомоги на найближчі тижні.

Окремим напрямком британської політики залишається обмеження доходів Росії від експорту енергоносіїв. Лондон заявив про намір повністю запровадити заборону на морські послуги для перевезення російського скрапленого природного газу.