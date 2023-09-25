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МАГАТЕ перепризначило Гроссі гендиректором агентства ще на чотири роки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МАГАТЕ перепризначило Гроссі гендиректором агентства ще на чотири роки
Новий термін для Рафаеля Маріано Гроссі на посаді гендиректора МАГАТЕ розпочнеться 1 грудня 2023 року
фото з відкритих джерел

Після схвалення резолюції делегатами генконференції Гроссі склав службову присягу, запевнивши, що працюватиме винятково в інтересах МАГАТЕ

Сьогодні, 25 вересня, Генеральна конференція Міжнародного агентства з ядерної енергії затвердила призначення Рафаеля Маріано Гроссі генеральним директором агентства на наступні чотири роки. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що відповідна резолюція була прийнята одностайно на 67-й черговій сесії генеральної конференції МАГАТЕ, яка розпочалася у понеділок у Відні.

Таким чином, генконференція підтримала рішення іншого керівного органу МАГАТЕ – Ради керуючих, яка у березні підтримала перепризначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора агентства. Після схвалення резолюції делегатами генконференції Гроссі склав службову присягу, запевнивши, що працюватиме винятково в інтересах МАГАТЕ.

Новий термін для Рафаеля Маріано Гроссі на посаді гендиректора Міжнародного агентства з ядерної енергії розпочнеться 1 грудня 2023 року та триватиме до 2 грудня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Україну та Росію найближчим часом, щоб обговорити ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції.

Теги: МАГАТЕ

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