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Думки поляків щодо постачання Україні зброї розділилися

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Думки поляків щодо постачання Україні зброї розділилися
Варшава не передає озброєння, оскільки сама закуповує сучасну зброю
фото з відкритих джерел

Майже половина респондентів підтримала висловлювання польського прем’єра

Майже половина поляків (47,2%) позитивно оцінили нещодавнє висловлювання прем’єра країни Матеуша Моравецького з приводу передачі Україні озброєння. Про це говориться в опитуванні, проведеному центром IBRiS для видання Rzeczpospolita.

Йдеться по те, що Варшава не передає озброєння, оскільки сама закуповує сучасну зброю.

У результатах йдеться, що майже стільки ж респондентів (44,5%) негативно поставились до заяви глави польського уряду, а 8,3% опитаних не сформували свою думку з цього приводу.

Найбільше прихильників висловлювання Моравецького серед виборців правлячої партії «Право і Справедливість» (PiS) – 71%, cтарших осіб (60%), жителів сільської місцевості (60%), людей з невисоким рівнем освіти (71%), а також тих, хто черпає новини з державних телеканалів TVP I TVP Info (понад 70%).

Думки поляків щодо постачання Україні зброї розділилися фото 1

Центр IBRiS провів опитування протягом 22-23 вересня. В ньому взяла участь 1 тис. респондентів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. За його словами, він розуміє, що «Україна захищається від жорстокої атаки Росії», але водночас його уряду потрібно захистити власну країну.

Також ми писали, що Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової. Президент країни Анджей Дуда наголосив, що «не може бути й мови» про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9.

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Теги: озброєння Польща Україна соцопитування війна

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