«Вагнерівці» повертаються на фронт. ISW оцінив наслідки

У Луганській області та на різних ділянках фронту досі діють «вагнерівці»

«Вагнерівців» вже не такі ефективні на полі бою, як були під керівництвом Пригожина

Розрізнені контингенти приватної військової компанії «Вагнер» повертаються воювати в Україну. Імовірно, це матиме незначний вплив на бойові можливості Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, «вагнерівців» вже не такі ефективні на полі бою, як були під керівництвом їхнього загиблого ватажка Євгена Пригожина та засновника Дмитра Уткіна.

Так, колишній голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай 23 вересня заявив, що в Луганській області та на різних ділянках фронту діють «вагнерівці». Водночас посадовець зазначив, що йому не відома кількість найманців цієї ПВК або організація, під керівництвом якої вони воюють в Україні.

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Джерело, пов’язане з «Вагнером», стверджує, що близько 500 співробітників «Вагнера», включно з тими, хто відмовився брати участь у повстанні цієї ПВК 24 червня, приєдналися до нової невідомої організації, організованої колишнім керівником відділу кадрів «Вагнера», і, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута.

ISW раніше спостерігав за повідомленнями про те, що начальник відділу кадрів ПВК «Вагнера» (раніше він називався Вадим В. «Хрусталь») намагається завербувати бійців «Вагнера» в нову ПВК для дій в Африці.

«Ці звіти вказують на те, що війська «Вагнера» роз’єднані і навряд чи зможуть об’єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні», – вважають аналітики.

Нагадаємо, наприкінці червня відбулася спроба збройного заколоту ПВК «Вагнер» в Росії.

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Після цього нібито за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Після ймовірної загибелі ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.

До слова, командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що найманці ПВК «Вагнер» досі зустрічаються на різних напрямках фронту в Україні.