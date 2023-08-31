Посол Ізраїлю розповів, про наслідки скасування безвізу з Україною

Посол каже, якщо безвіз між Україною та Ізраїлем скасують, то повернутися до нього буде дуже складно

Україні та Ізраїлю буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують. Про це розповів LIGA.net посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

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Посол зазначив, що Україна має право повідомити Ізраїль про намір скасувати безвіз – але поки що такого офіційного повідомлення не було.

«Україна була однією з небагатьох країн на пострадянському просторі, з якою Ізраїль підписав договір про безвізовий режим. Хоча в Ізраїлі й були певні структури, які заперечували проти цього. Якщо ця угода буде скасована, то буде дуже складно повернутися до цієї ситуації потім. Я подумав би двічі перед тим, як приймати такі рішення», – сказав Бродський.

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На думку дипломата, скасування безвізу більше зашкодить громадянам України – оскільки вони в умовах війни найчастіше їздять до Ізраїлю, а не навпаки.

«Ми отримуємо інформацію з різних джерел, що такого наміру Україна не має. Ми чуємо з різних джерел, що Україна не планує скасовувати безвізовий режим з Ізраїлем», – сказав Бродський.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

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Зазначимо, якщо Україна призупинить безвіз з Ізраїлем, то хасидам, які хочуть приїхати до України на Рош га-Шана доведеться зіштовхнутися з додатковими складнощами.

До слова, у першій половині 2023 року понад 2 тис. громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.