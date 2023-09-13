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ЗСУ вдарили по заводу Порошенка у Криму, СБУ перевіряє всю Україну. Головне за 13 вересня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по заводу Порошенка у Криму, СБУ перевіряє всю Україну. Головне за 13 вересня
фото з відкритих джерел

Під атаку потрапив судноремонтний завод ім. Орджонікідзе, який належав п'ятому президенту України Петру Порошенку

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету, Україна вдарила по заводу Порошенка, Контррозвідка Служби безпеки здійснює масштабні рейдові перевірки. «Главком» зібрав у добірку новини 13 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна вдарила по заводу Порошенка

В тимчасово окупованому Севастополі цієї ночі пролунали вибухи. Очевидці повідомляли про щонайменше сім потужних вибухів після яких трапилася пожежа районі Південної бухти, а саме в районі місцевого морського заводу.

Згодом стало відомо, що під атаку потрапив судноремонтний завод ім. Орджонікідзе, який належав п'ятому президенту України Петру Порошенку та  який окупанти у 2018 році «перевели у федеральну власність Росії».

Зеленський зібрав Військовий кабінет і анонсував сюрпризи для ворога

Сьогодні, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету. Як він зазначив, на засіданні були ухвалені важливі рішення щодо боротьби проти російської агресії. «Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує», – написав президент.

СБУ перевіряє всю Україну на предмет радіаційної безпеки

Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Зазначається, що такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання «брудної» бомби.

Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти рф могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.

Румунія виявила уламки російського дрона на своїй території

Після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія. На місці події зараз перебувають два вертольоти ВПС Румунії.

Не порушуючи регламент, румунська влада одразу відправила в цей район ще один вертоліт ВПС Румунії зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх досліджень на місцях та збору проб для експертиз.

Польща починає підрахунок збитків від дій СРСР

Польща створила спеціальну робочу групу, яка підрахує збитки, які країна отримала від СРСР у період Другої світової війни. Заступник міністра закордонних справ Польщі, уповноважений уряду з питань репарацій Аркадіуш Мулярчик заявив, що у конференції візьмуть участь десятки вчених із Польщі, а також з інших країн, зокрема з України. За підсумками її роботи буде складено зведені доповіді, які будуть об'єднані в один документ, де озвучать цифри фінансових втрат від війни.

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Теги: окупанти війна завод Володимир Зеленський Україна

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Політика

ЗСУ вдарили по заводу Порошенка у Криму, СБУ перевіряє всю Україну. Головне за 13 вересня
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