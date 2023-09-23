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Виступ Зеленського на засіданні парламенту Канади, вибухи в українських містах: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Виступ Зеленського на засіданні парламенту Канади, вибухи в українських містах: головне за ніч
Зеленський виступив на урочистому засіданні парламенту Канади
фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський 22 вересня у рамках візиту до Канади виступив на урочистому засіданні парламенту

США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України. Вночі 23 вересня в Одеській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Президент Володимир Зеленський 22 вересня у рамках візиту до Канади виступив на урочистому засіданні парламенту. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 23 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади

Президент України Володимир Зеленський виступив на урочистому засіданні парламенту Канади. Глава держави розпочав промову зі згадки міста Едмонтон 1983 року.

Президент підкреслив, що відтоді багато чого змінилося – Україна здобула незалежність і відновлює власну історичну пам'ять.

Зеленський вказав, що «Москва зараз, як завжди, налаштована на контроль над Україною і використовує для цього всі доступні засоби».

Глава держави наголосив, що російська агресія має закінчитися перемогою України, щоб РФ ніколи не повернула геноцид і навіть не намагалася це зробити, Москва повинна програти – раз і назавжди.

Зеленський сказав, що «одна з найяскравіших якостей вашої країни полягає в тому, що для Канади справедливість не пусте слово».

Вибухи на Одещині

Вночі 23 вересня в Одеській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Вибухи пролунали близько 00:46, посилаючись на моніторингові групи, область могли атакувати протикорабельними ракетами типу «Онікс». До цього в Повітряних силах попереджали про рух ворожих ракет в напрямку області.

Канада обіцяє Україні суттєву макроекономічну допомогу

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна надасть Україні у 2024 році суттєву макроекономічну підтримку. Про це Трюдо повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, Канада й Україна домовилися взаємодіяти з партнерами з G7 для створення робочої групи, які надаватиме консультації щодо арешту й конфіскації російських активів, у тому числі центрального банку РФ. Також Канада додає до санкційного списку 63 фізичні та юридичні особи з Росії, включаючи причетних до викрадення дітей і поширення дезінформації.

Прем'єр-міністр Польщі закликав Зеленського більше «ніколи не ображати поляків»

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського більше ніколи не ображати поляків, маючи на увазі висловлювання українського президента на Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомило РАР.

Моравецький наголосив, що в Україні триває війна за «європейську безпеку». Він додав, що Польща, зокрема, допомагає зброєю. 

«Але я також хочу сказати президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він нещодавно зробив під час свого виступу в ООН, поляки ніколи цього не дозволять. […] Ми будемо захищати всі наші права в поточному геополітичному контексті і ми знаємо, як ці права мають бути сформульовані», – заявив Моравецький. 

США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України

США вимагають від Польщі роз’яснень щодо її підтримки України після того, як польські чиновники припустили, що Варшава може припинити військову допомогу. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на представника Пентагону.

Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Польща залишається відданою підтримці України, але точна позиція країни незрозуміла.

Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі

У ніч проти 23 вересня у Дніпрі та на Запоріжжі пролунали вибухи. Про це інформує Zn.ua з посиланням на власного кореспондента.

Російські загарбники завдали ударів балістичним озброєнням по Дніпру та Запоріжжю.

Повітряну тривогу в регіонах не оголошували.

За попередньою інформацією ворог застосував балістичні ракети Іскандер-М.

Перед цим Повітряні сили попередили жителів Дніпропетровщини та Запоріжжя про загрозу застосування ракетного озброєння для південних областей.

США призначили головного контролера за допомогою Україні

Генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч обраний головним контролером стосовно використання міжнародної допомоги, яка надходить в Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на Раду генеральних інспекторів з доброчесності та ефективності.

«Роберт Сторч почне виконання обовʼязків на новій посаді 18 жовтня», – вказується в повідомленні.

Зазначається, що він працюватиме з Державним департаментом і спостерігачами з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) задля здійснення контролю над використанням  приблизно $113 млрд допомоги, наданої Україні Сполученими Штатами та іншими країнами від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Теги: Запоріжжя Польща Канада війна Володимир Зеленський

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