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    Україна відреагувала на «заборону» Путіна володіти землею в окупованому Криму

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    &laquo;Росія вкотре демонструє зухвале нехтування основоположними нормами і принципами права, зокрема й міжнародного&raquo; - МЗС України - Україна відреагувала на «заборону» Путіна володіти землею в окупованому Криму

    «Росія вкотре демонструє зухвале нехтування основоположними нормами і принципами права, зокрема й міжнародного» - МЗС України

    «Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені» – Ніколенко

    Заборона володіти землею в більшості районів Криму йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

    «В найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує зросійщувати Крим. Указ президента РФ № 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені», – зазначив Ніколенко.

    Він додав, Росія продовжує нехтувати основоположними нормами та принципами права, зокрема й міжнародного. Дії Кремля, наголосив Ніколенко, не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти.

    «Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги «Кримської платформи» на її інавгураційного саміту цьогоріч», – зазначив речник МЗС.

    Нагадаємо, Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму.

    Теги: МЗС Крим Росія Путін Україна указ
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