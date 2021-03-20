Україна відреагувала на «заборону» Путіна володіти землею в окупованому Криму
«Росія вкотре демонструє зухвале нехтування основоположними нормами і принципами права, зокрема й міжнародного» - МЗС України
«Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені» – Ніколенко
Заборона володіти землею в більшості районів Криму йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
«В найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує зросійщувати Крим. Указ президента РФ № 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені», – зазначив Ніколенко.
Він додав, Росія продовжує нехтувати основоположними нормами та принципами права, зокрема й міжнародного. Дії Кремля, наголосив Ніколенко, не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти.
«Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги «Кримської платформи» на її інавгураційного саміту цьогоріч», – зазначив речник МЗС.
Нагадаємо, Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму.