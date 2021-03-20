«Якби в НАТО брали армію, а не державу, то українська армія уже б там була», – Клімкін

Є 18 країн, які мають статус спеціального військового партнера поза НАТО, але кожна угода має свої умови, часто конфіденційні, – дипломат

Для України важливий не просто статус партнера НАТО, а гарантії безпеки. Про це дипломат, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив у прямому ефірі програми »Борковський & Валевська».

«Наша війна уже довша за Другу світову. З нас не просто беруть приклад, на жаль. У нас навчаються. Нашими вояками пишаємось не тільки ми. Якби в НАТО приймали лише армію, то наша армія уже була б там. Але беруть країну, а Україні ще до цього йти і йти», – пояснив Клімкін.

За словами дипломата, нині є 18 країн, які мають статус спеціального військового партнера поза НАТО, але кожна угода має свої умови, часто конфіденційні.

«Давайте не прив’язуватись до назви саме цього статусу. Адже є цукерка, а є обгортка. Нам важливо отримати гарантії безпеки, навіть якщо вони не будуть повними. Це може бути, наприклад, розміщення інфраструктури та елементів війська НАТО на нашій території», – зазначив ексміністр.

Разом з тим, додав він, союзництво із Заходом під егідою НАТО «вимагає довіри» від української сторони.

«Поки що з довірою у нас не все гаразд. Наші американські друзі дуже критикують нас за відсутність ключових фундаментальних речей: судова реформа, боротьба з корупцією, деолігархізація. Те, що у нас нічого з цього не робиться впливає на загальне ставлення Сполучених Штатів. Зараз дуже важливо, аби американська адміністрація дала дуже жорсткий сигнал Путіну і Кремлю (причому, не публічний), що будь-які дії щодо продовження агресії будуть означати зовсім іншу політику США. Те, що називається «пекельними» санкціями і тотальною ізоляцією Росії. Байден своїми словами продемонстрував, що він сьогодні лідер Трансатлантичного демократичного світу. І всі за ним підуть. У нього є політична воля», – наголосив Павло Клімкін.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи ймовірність вступу України до НАТО, сказав, що без України немає Європи, а якщо порівнювати нашу країну з Польщею – Україна краще.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що заява президента США Джо Байдена щодо президента РФ Володимира Путіна може спричинити «холодну війну», яка на фронті здатна перетворитися на нову фазу війни «гарячої».