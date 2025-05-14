Віткофф заявив, що прибуде з Рубіо до Стамбула 16 травня

Спецпосланець Трампа не впевнений, що Путін прилетить до Туреччини

Раніше повідомлялося, що Кіт Келлог та Стів Віткофф візьмуть участь у переговорах України та РФ

Спецпосланець президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що разом з державним секретарем США Марко Рубіо відвідає Стамбула у п'ятницю, 16 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента Reuters Філа Стюарта.

За словами журналіста, Віткофф не впевнений, що російський диктатор Володимир Путін прилетить до Туреччини на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі буде озвучено, коли надійде вказівка від Володимира Путіна. За даними російських ЗМІ, російську делегацію на переговорах у Стамбулі очолить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Також туди ввійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва планує переконати російського диктатора Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.