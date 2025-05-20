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Рубіо заявив, що США дізнаються про плани Путіна, коли Росія запропонує умови миру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рубіо заявив, що США дізнаються про плани Путіна, коли Росія запропонує умови миру
Рубіо заявив, що у Вашингтоні очікують, що Росія представить свої умови для припинення вогню з Україною
фото: x.com/SecRubio

У Вашингтоні чекають сигналу від Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон очікує пропозиції Росії щодо припинення вогню. Про це він сказав під час слухань у Сенаті, передає «Главком».

За його словами, тільки після того, як РФ представить свої умови для припинення вогню з Україною, тоді стануть більш зрозумілими наміри диктатора Путіна.

За словами держсекретаря, Путін підходить до мирного процесу з «холодною оцінкою витрат і вигод для Росії». Водночас Рубіо зазначив, що вторгнення не принесло Путіну очікуваного результату і «Росія сьогодні контролює менше територій, ніж після перших двох місяців війни».

Також держсекретар заговорив про санкції. Рубіо каже, що на думку Трампа, Росія може вийти з переговорного процесу, якщо посилити санкції.

«Якщо почати погрожувати санкціями, росіяни просто перестануть із нами говорити. А для нас важливо зберегти можливість розмови з ними і підштовхнути до повернення за стіл переговорів», – заявив держсекретар.

Раніше Трамп заявив, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Американський лідер пояснив своє рішення так: «Я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться».

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін могли обговорювати певний меморандум, який у майбутньому може призвести до договору про мир.

За його словами, меморандум, котрий обговорювали Трамп і Путін, може бути прийнятий у двосторонньому форматі, а потім «може призвести до мапи, яка веде до закінчення війни, до договору про це».

«Це меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами. В ньому буде йтися і про припинення вогню. Поки що для мене це не відомо. У будь-якому випадку, якщо Росія запропонує деякий меморандум і я думаю це не буде секретом. Тому що ця інформація завжди є у публічному просторі», – розповів президент.

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Теги: перемир'я переговори Марко Рубіо Дональд Трамп Вашингтон санкції

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