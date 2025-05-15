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Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом, склад делегацій від РФ та України: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом, склад делегацій від РФ та України: головне за ніч
Головні новини ночі проти 15 травня
фото: МЗС України

Стало відомо, що Путін та Трамп не приєднаються до переговорного процесу в Туреччині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом, Київ та область атакували ворожі дрони, працювала ППО, оголошено склад делегацій від Росії та України для переговорів у Стамбулі, автотроща в Мексиці.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 15 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Зустріч Рубіо, Грема та Сибіги в Анталії

Державний секретар США Марко Рубіо прилетів до Туреччини на тлі переговорів між Росією та Україною.

Згодом МЗС України повідомило, що Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом.

Політики скоординувати позиції протягом цього «критично важливого тижня».

Зі слів українського міністра, вони також детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися підходами.

«Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну», – зазначив глава МЗС України.

Російські дрони долетіли до Київщини та столиці

У ніч на 15 травня у Києві та області прогриміли вибухи.

О 02:14 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Трохи більше ніж за годину у столиці оголосили відбій, тривога на Київщині станом на 05:18 15 травня досі триває. Ворожі дрони в повітряному просторі України.

Більша частина української території також під загрозою обстрілу.

Делегати від РФ та України на переговори в Стамбул

Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною Російську делегацію очолить помічник диктатора Путіна Володимир Мединський.

До складу російської делегації увійшли: заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Також глава Кремля затвердив склад експертів для переговорів з Україною.

Також стало відомо, хто з України полетить до Туреччини на переговори з російською стороною.

Повідомляється, що до Туреччини планують поїхати керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там.

Аварія в Мексиці

У Мексиці сталась автороща. Внаслідок зіткнення кількох транспортних засобів загинуло щонайменше 20 людей.

Зазначається, що ДТП сталась на автомагістралі, що з'єднує штати Оахака та Пуебла в Мексиці. Точна кількість осіб, які перебували в транспортних засобах, поки не встановлена. Поліція проводить розслідування.

Мексиканська газета La Jornada повідомила, що смертельне лобове зіткнення сталося, коли цементовоз намагався обігнати інший транспортний засіб, перш ніж перетнути смугу руху на зустрічну та зіткнутися з автобусом, а потім лоб у лоб врізався у фургон.

Згідно з повідомленням, вантажівка після зіткнень загорілася.

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Теги: росія міністр розслідування поліція Ігор Костюк Андрій Єрмак радник Москва переговори тривога Андрій Сибіга Рустем Умєров Марко Рубіо

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