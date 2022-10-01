Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна закликала партнерів визнати РФ державою-терористом через спробу анексії

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна закликала партнерів визнати РФ державою-терористом через спробу анексії
МЗС звернулося до міжнародних партнерів щодо санцій проти РФ
фото: АрміяInform

МЗС закликає партнерів вжити рішучих і невідкладних дій задля захисту міжнародного правопорядку

Україна закликає партнерів запровадити додаткові санкції проти Росії, а також визнати її державою-терористом та виключити з міжнародних організацій у відповідь на спробу анексії українських територій. Про це повідомила пресслужба МЗС.

«Влаштований російським керівництвом спектакль з підписанням сумнівних паперів із самопроголошеними ватажками окупаційних адміністрацій в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України про їх нібито приєднання до Російської Федерації жодним чином не змінює правового статусу тимчасово окупованих територій як суверенних територій України та не матиме жодних правових наслідків для адміністративно-територіального устрою чи міжнародно визнаних кордонів нашої держави», – сказано в заяві.

Підкреслюється, що такі дії є юридично нікчемними відповідно до міжнародного права та «не варті навіть паперу, на якому вони закріплені».

Наголошується, що РФ свідомо загострює ситуацію та демонструє повну зневагу до всіх держав та міжнародних організацій, які закликали її до переговорів і миру. Влада РФ пішла на спробу попри попередження України, що цей крок покладе край будь-яким дипломатичним зусиллям. Та Росія свідомо обрала війну, а не мир.

Так, у відповідь на дії країни-агресора Україна подала заявку щодо приєднання до НАТО за пришвидшеною процедурою, активізувала зусилля щодо збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги партнерів, а також пришвидшила реалізацію гарантій безпеки для України та Європи відповідно до Київського безпекового договору.

«Україна та світ ніколи не визнають російських спроб встановити контроль над українською землею та не погодяться на неправомірні російські ультиматуми. Реалізуючи своє законне право на самооборону, Україна продовжить звільняти тимчасово окуповані Росією території, відновлюючи свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, звільняючи своїх людей з окупації, захищаючи своє право на існування як держави і нації. Україна забезпечить притягнення Кремля до відповідальності за всі вчинені злочини», – йдеться у повідомленні.

МЗС закликає партнерів вжити рішучих і невідкладних дій задля захисту міжнародного правопорядку, зокрема, пришвидшити надання Україні необхідної військової, економічної та фінансової допомоги, а також запровадити додаткові жорсткі санкції проти РФ.

При цьому Росія та її керівництво повинні бути ізольовані від цивілізованого світу, їм не місце в міжнародних організаціях та на міжнародних майданчиках. Україна наполягає на необхідності юридично та політично визнати РФ державою-терористом.

«Ми закликаємо кожну державу підтримати ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ініційованого українською стороною задля притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за розв’язання злочинної війни проти України», – додають в МЗС.

Нагадаємо, 30 вересня Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ – у ньому «тисячі прізвищ і тисячі компаній». За даними ЗМІ, у санкційному списку опинилися Віктор Медведчук, президент-утікач Віктор Янукович та низка впливових російських олігархів.

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. Британія своєю чергою запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Також у зв’язку з оголошенням російським диктатором Володимиром Путін анексії українських територій Канада запровадила нові санкції проти РФ.

Теги: Україна санкції росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина підтримує територіальну цілісність та незалежність України
Анексія українських територій. Туреччина зробила заяву
Сьогодні, 11:48
Макрон засудив анексію тимчасово окупованих територій України
Макрон відреагував на анексію Росією окупованих територій України
Вчора, 21:25
Україна повідомила Міжнародний суд про порушення під час спроб анексії
Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі щодо спроб анексії
Сьогодні, 05:31

Політика

Україна закликала партнерів визнати РФ державою-терористом через спробу анексії
Україна закликала партнерів визнати РФ державою-терористом через спробу анексії
Франція готує для України нові САУ Caesar
Франція готує для України нові САУ Caesar
Резніков розповів, чи може Україна купити літаки та танки по лендлізу
Резніков розповів, чи може Україна купити літаки та танки по лендлізу
Заява з Офісу Президента. За яких умов Україна погодиться на переговори з Росією
Заява з Офісу Президента. За яких умов Україна погодиться на переговори з Росією
Родичі Путіна, артисти з України: РНБО запровадила санкції проти 3600 осіб
Родичі Путіна, артисти з України: РНБО запровадила санкції проти 3600 осіб
Кадиров наїхав на генерала через розгром росіян у Лимані
Кадиров наїхав на генерала через розгром росіян у Лимані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
«Мы в кольце». Нажаханий окупант розказав, як у Кремля «все йде за планом» 
128K
Арестович повідомив, скільки рашистів перебуває в оточенні під Лиманом
92K
Росія зробила остаточний вибір. Але ось що дивно...
54K
Буданов розповів, кого Путін хотів призначити президентом України
47K
ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву
26K
До чого готуються ЗСУ у жовтні: прогноз РНБО

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Сьогодні, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Сьогодні, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Вчора, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту