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Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі щодо спроб анексії

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі щодо спроб анексії
Україна повідомила Міжнародний суд про порушення під час спроб анексії
фото із відкритих джерел

Росією порушила наказ про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку з анексією чотирьох українських областей. Про це Кулеба написав у Twitter.

За його словами, з цього приводу Україна звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Кулеба закликав суд якнайшвидше розпочати розгляд справи.

«У зв'язку зі спробою анексії Путіна Україна офіційно поінформувала Міжнародний суд ООН про те, що цей крок грубо порушує його юридично обов'язковий наказ про тимчасові заходи від 16 березня цього року. Ми закликаємо Суд якнайшвидше розпочати розгляд справи по суті», – йдеться в дописі.

Як відомо, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Лідерка ультраправої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступною прем’єркою Італії, теж засудила анексію Росією українських територій. Вона також заявила, що президент держави-агресорки Володимир Путін становить загрозу для Європи.

Теги: наказ путін Україна анексія ООН Дмитро Кулеба

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