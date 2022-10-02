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Конституційний суд РФ схвалив анексію українських територій та призначив «вибори»

Надія Клочко
glavcom.ua
Конституційний суд РФ схвалив анексію українських територій та призначив «вибори»
Конституційний суд РФ схвалив договори про анексію українських територій
фото з відкритих джерел

Фіктивні договори про анексію українських територій Путін підписав 30 вересня

Конституційний суд Росії схвалив пакет документів, підписаних президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, про «прийняття до складу РФ» окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Згідно з постановою, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, «ДНР» і «ЛНР» нібито увійшли до складу Росії в статусі «республік» з російською мовою як державною. Запорізька і Херсонська області вважаються «прийнятими» як окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами.

Також, відповідно до постанови, «вибори парламентів» чотирьох окупованих українських областей мають відбутися у вересні 2023 року.

Нагадаємо, Україна закликала партнерів запровадити додаткові санкції проти Росії, а також визнати її державою-терористом та виключити з міжнародних організацій у відповідь на спробу анексії українських територій. 

Нагадаємо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України

Зазначимо, що президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

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Теги: анексія росія путін

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