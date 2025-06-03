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Зеленський розповів деталі зустрічі з керівником МАГАТЕ Гроссі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський розповів деталі зустрічі з керівником МАГАТЕ Гроссі
Зеленський: Ми робимо максимум, щоб не допустити жодних радіаційних чи інших інцидентів
фото: Офіс президента

Президент: Говорили про очевидні безпекові проблеми, які створені російською окупацією

Президент Володимир Зеленський 3 червня провів зустріч з Рафаелем Гроссі, керівником МАГАТЕ. Як передає «Главком», про це очільник держави заявив у вечірньому зверненні.

«Говорили про очевидні безпекові проблеми, які створені російською окупацією. Це ситуація на Запорізькій атомній станції. Ми робимо максимум, щоб не допустити жодних радіаційних чи інших інцидентів. На жаль, російська окупація створила проблематику, якої до того у світі ніхто не знав. Дякую всім у світі, хто допомагає нам тримати цю ситуацію все ж таки у межах безпеки. І хоч би як це було складно, ми маємо повернути нормальний український контроль над станцією», – розповів гарант.

Також розмова стосувалася й енергетики в Україні – атомної генерації. Зеленський подякував за готовність «допомагати і з добудовою нашої Хмельницької АЕС, і з розвитком видобутку урану в Україні».

Нагадаємо, Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 3 червня прибув до України та зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком. Як передає «Главком», про це очільник МАГАТЕ повідомив у соціальній мережі Х.

Це його 12-й візит до України від початку російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Гроссі провів зустріч із Германом Галущенком, на якій вони обговорили те, як МАГАТЕ може допомогти Україні відбудувати її енергетичну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про нові блоки на Хмельницькій АЕС, ремонт Чорнобильської АЕС та оцінку підстанцій.

До слова, колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар в інтерв’ю «Главкому» заявив, що росіяни не можуть запустити захоплену ними Запорізьку АЕС, адже у них немає для цього ані необхідних знань, ані кваліфікованого персоналу. 

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Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС Володимир Зеленський

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