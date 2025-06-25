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Зеленський прибув у Страсбург для підписання угоди про Спеціальний трибунал 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський прибув у Страсбург для підписання угоди про Спеціальний трибунал 
скриншот з відео

Це перший візит президента до штаб-квартири Ради Європи у Страсбурзі

Президент України Володимир Зеленський прибув у Страсбург. Очікується, що невдовзі має бути підписана угода про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України, передає «Главком».

 Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підпишуть у Страсбурзі угоду про створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Це стане безпрецедентним кроком у міжнародному праві, спрямованим на притягнення до відповідальності вищих посадових осіб за розв'язання війни.

Також Зеленський у рамках свого першого візиту до штаб-квартири Ради Європи виступить у Парламентській асамблеї Ради Європи після підписання угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Спеціальний трибунал матиме мандат переслідувати високопосадовців за злочин агресії – тобто за рішення застосувати збройну силу проти іншої держави, що є порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на форумі оборонних індустрій в Нідерландах. 

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Теги: Володимир Зеленський трибунал документи

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