«Шахеди» вже в минулому. Боятися треба роботів-убивць над українськими містами

Тисячі дронів над містами стане нашою реальністю вже в 2026 році

Роботи-вбивці над нами. Зараз всі бояться «шахедів» і ракетних ударів. Але «шахеди» і ракети б'ють по конкретним координатам.

Є дещо значно небезпечніше – тисячі дронів над містами в режимі постійного полювання. Це те, що стане нашою реальністю вже в 2026 році. І стосується не лише Сум, Дніпра чи Харкова. А й Львова і Чернівців. Те, що вже відбувається з Херсоном і Костянтинівкою, при тому що там поки дрони на радіоуправлінні чи оптоволокні. Я ж зараз говорю про level up – повна або часткова автономність.

Контрміри є – це автоматичні турелі, зенітні дрони, електромагнітні і лазерні засоби, сітки, etc. Все це потрібно вже тестувати, шукати оптимальні конфігурації і застосовувати в комплексі.

Важливо щоб представники влади, як центральної так і місцевої, вже шукали рішення і обладнували захист над містами.

Вже, станом на червень 2025 року. Тисячі дронів-вбивць, які будуть цілодобово полювати за людьми вже питання не десятків років. Питання буквально місяців.

Я розумію, що це звучить як фантастичний фільм жахів. Але це наша реальність, за моєю оцінкою вже в наступному, 2026 році.

Гарна новина, що до цього ще можна підготуватися. Якщо почати прямо зараз. Погана – готуватись потрібно вже, і навряд хтось сильно готується.

Як «готувались» до цього до «шахедів», дронів на оптоволокні, КАБів... Тай загалом. До 2026 року залишилось буквально півроку.

Що може зробити кожна людина? Як мінімум показати цей текст представникам влади – своїм депутатам, чиновникам, головам громад. Спитати, чи йде підготовка, які саме рішення розвивають і купляють? Дрони перехоплювачі, автоматичні турелі, електромагнітна зброя?

Також спитати, хто буде відповідати, якщо завтра в Києві, Запоріжжі, Дніпрі та інших містах доведеться жити перебіжками і по підвалам. Ми можемо опинитися під постійним полюванням російських дронів. Навіть якщо психологічно ми не хочемо дивитися вгору.

P.S. Для всіх, хто пише мені – «це фігня і паніка, не буде такого» просто нагадаю.

Я 11 років займаюсь військовими технологіями, з 2014 року. Можете взяти будь яке моє інтерв'ю, статтю і показати, що саме не збулось.

В мене немає дару яснобачення. Але є професійний досвід і репутація. Всі ці роки я намагаюсь говорити лише те, за що можу відповісти.