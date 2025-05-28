Зеленський оцінив темпи мобілізації в Україні

Президент: «Я не бачу, щоб нинішні темпи відрізнялися від того, що було за останні пів року»

Темпи мобілізації в Україні залишаються на стабільному рівні та відповідають планам Генерального штабу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з мобілізацією в Україні, зазначивши, що динаміка залишається незмінною.«Я не бачу, щоб нинішні темпи відрізнялися від того, що було за останні пів року», – сказав глава держави.

За словами Зеленського, мобілізаційні процеси відбуваються відповідно до затверджених планів. «Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять», – уточнив президент.

Також він зазначив, що отримав відповідні доповіді під час останнього засідання Ставки Верховного головнокомандувача. «Я чув у доповіді начальника Генштабу (Андрій Гнатов – генерал-майор, начальник Генерального штабу ЗСУ з березня 2025, – «Главком») на Ставці, і Драпатова, командувача Сухопутних військ (Михайло Драпатий – генерал-майор ЗСУ, командувач Сухопутних військ ЗСУ з 2024, – «Главком»), – вони рухаються в своєму плані», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що з 1 травня 2025 року запрацювали нововведення для окремих категорій мобілізованих в Україні та з’явилися нові типи відстрочок у застосунку «Резерв+». «Главком» детально пояснив, які зміни вступають у силу.

Також «Главком» повідомляв, що Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.