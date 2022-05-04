Україна знову святкуватиме 9 травня? Нардеп звинуватив Банкову у підігруванні Путіну

Постанова Верховної Ради про неприпустимість монополізації Росією перемоги над нацизмом – замість прийняття закону про перенесення святкування Дня перемоги на 8 травня – є підігріванням Путіну, заявив депутат Володимир В’ятрович

Депутат від «Євросолідарності» Володимир В’ятрович розкритикував позицію влади щодо Дня перемоги

Колишній керівник Інституту національної пам’яті заявив, що постанова Верховної Ради №7343 про неприпустимість присвоєння Росією перемоги над нацизмом – це ніщо інше, як свідчення страху депутатів від партії влади перед Володимиром Путіним.

В’ятрович, виступаючи з трибуни у залі засідань парламенту, висловив упевненість, що «цим порожнім папірцем депутати намагаються прикрити свій страх перед Путіним і неготовність ухвалити законопроєкт № 7297, який відміняє «Дєнь пабєди» 9 травня».

Опозиційний депутат зазначив, що у згаданому ним законопроєкті виписаний чіткий план – відзначати день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня, разом із усією Європою, а 9 травня святкувати День Європи.

Законопроєкт №7297, нагадав Володимир В’ятрович, зареєстрували 30 депутатів від усіх фракцій.

«Проєкт був чудово сприйнятий у суспільстві й парламенті. Комітет проголосував за його підтримку в цілому. Але його розгляд раптово заблокувала правляча фракція», – пояснив депутат від «Євросолідарності». Він заявив, що «заміна реальних законодавчих змін цим сурогатом (постановою Верховної Ради №7343 – ред.)» є соромом і безвідповідальністю законодавців.

Пізніше на Facebook В’ятрович нагадав, що українці, згідно із останніми соціологічними дослідженнями, уже не вважають «День перемоги» 9 травня своїм святом. «Володимир Зеленський і «Слуга народу» не гальмуйте, рухайтеся в ногу з суспільством», – закликав владу опозиційний нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 4 травня, проголосувала за постанову, що засуджує присвоєння Росією перемоги над німецьким нацизмом. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив під час засідання, що РФ не має права апелювати до спадщини перемоги над нацизмом, адже своїми діями де-факто повторює нацистські злодіяння і оскверняє пам’ять про подвиги ветеранів та учасників війни.