Україна звернулася до Сербії з вимогою щодо організації Медведчука

Звернення українських дипломатів пов'язане з громадською організацією Медведчука «Інша Україна»

Посольство України у Сербії направило офіційний протест до Міністерства закордонних справ країни. В ньому проситься припинити діяльність представництва громадської організації «Інша Україна» Віктора Медведчука. Про це повідомляє сербське видання Danas.

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За даними видання, протест було надіслано ще 5 грудня 2023 року. У документі дипломати обґрунтовують своє звернення положеннями статті 29 сербського закону про господарські товариства. Даний закон не дозволяє використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної іноземної держави.

Водночас дипломати пояснили, що ліквідація філії громадської організації Віктора Медведчука вже перебуває в юридичній площині, але це питання має й політичний аспект.

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«Прикро констатувати, що тривають спроби окремих політичних сил реалізувати антиукраїнський сценарій, сприяти поширенню брудних провокацій з боку кума міжнародного злочинця Путіна», – заявили українські дипломати.

Варто зауважити, що Сербія та ще 140 країн засудили воєнну агресію Росії проти України. Зокрема, Сербія оголосила РФ країною-агресором. При цьому представник «Іншої України» Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію, заявив, що заснування його організації відповідає вимогам сербського законодавства.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

Зокрема, у 2023 році в Сербії було відкрито представництво «Інша Україна», офіційним засновником якого є кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук, а юридичним представником у Сербії є Драган Станоєвич.

До слова, обмін проросійського політика Віктора Медведчука на українських військовополонених, серед яких були захисники «Азовсталі» у Маріуполі, відбувався 22 вересня 2022 року на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари.