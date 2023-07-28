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Офіційно. Медведчук зареєстрував у РФ антиукраїнську громадську організацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Офіційно. Медведчук зареєстрував у РФ антиукраїнську громадську організацію
Медведчук створив «політичний рух» «Другая Украина», і залучає туди втікачів з України
фото з відкритих джерел

Організація «Другая Украина» проводить у Росії антиукраїнські заходи

Обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію. Про це пишуть «Схеми».

У червні у РФ створено громадський рух «Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина» з адресою у Москві.

Головою виконавчого комітету організації став Денис Жарких, а головою ради руху «Другой Украины» є Віктор Медведчук
Головою виконавчого комітету організації став Денис Жарких, а головою ради руху «Другой Украины» є Віктор Медведчук
фото: «Схеми»

«Другая Украина», яка в документах називає себе громадською нерелігійною організацією (це не політична партія, тому вона не може брати участь у будь-яких виборах), заявила, що має інтелектуальну власність на товарні знаки: «Настоящая Украина», «Голос другой Украины» і «Другая Украина».

Денис Жарких – колишній український журналіст. Він є політичним коментатором на майданчиках Віктора Медведчука щонайменше з 2015 року, коли Медведчук ще не був народним депутатом України, а очолював проросійський рух «Український вибір». Після того, як канал «112 Україна» став підконтрольним найближчому оточенню Медведчука, Жарких став ведучим програми «По суті» на цьому каналі.

Денис Жарких є політичним коментатором на майданчиках Віктора Медведчука щонайменше з 2015 року
Денис Жарких є політичним коментатором на майданчиках Віктора Медведчука щонайменше з 2015 року
фото: скріншот з відео

Організація проводить у Росії антиукраїнські заходи. Наприклад, у липні в Будинку російського зарубіжжя ім. Солженіцина пройшов круглий стіл «Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления». Основою для обговорень була стаття Медведчука «Дві України як нова політична реальність».

«Другая Украина» почала проводити в Росії публічні антиукраїнські заходи
«Другая Украина» почала проводити в Росії публічні антиукраїнські заходи
фото зі сторнінки «Другая Украина»

Зазначимо, раніше стало відомо, що Медведчук створив «політичний рух» «Другая Украина», і залучає туди втікачів з України: політичних коментаторів з уже закритих проросійських телеканалів, депутатів місцевих рад від «ОПЗЖ» і обвинувачених у держзраді і сепаратизмі політтехнологів.

Проєкт «Другая Украина» від кінця січня 2023 року почав вести діяльність передусім у російських соцмережах. Там його спікери, яким вдалося уникнути покарання і втекти з України, повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди.

Цитати цих втікачів і держзрадників – про нібито «божевільних нацистів в Україні», «сатанізм і беззаконня», «осквернення Києво-Печерської лаври» тощо – потім підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців.

До слова, Верховна Рада України розгляне поданий урядом законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, якими керують з держави, що здійснює збройну агресію проти України.

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Теги: росія Віктор Медведчук пропаганда політика

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