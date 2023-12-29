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Польща викликає «на килим» голову російської дипмісії через інцидент з ракетою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща викликає «на килим» голову російської дипмісії через інцидент з ракетою
фото з відкритих джерел

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав повіреного у справах Росії Андрія Ордаша «на килим»

Міністерство закордонних справ Польщі викликало «на килим» повіреного у справах Росії Андрія Ордаша. Це сталося через те, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.

Як зазначили у відомстві, Ордаша викликав заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський.

Чиновник вручив російському дипломату ноту протесту, в якій Польща вимагає пояснень з приводу інциденту з порушенням повітряного простору країни крилатою ракетою. Також Польща наголосила, що подібні дії РФ мають припинитися.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт. 

Раніше у листопаді 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю четверту Договору про НАТО.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що скликає термінову нараду з військовими через те, що повітряний простір Польщі вранці 29 грудня з боку України увійшов невпізнаний об’єкт, а згодом обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя. «Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх», – цитує Горишевського Gazeta.Pl. За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт).

Як згодом стало відомо, за офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст.

Читайте також: Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави
Теги: Польща дипломатичний конфлікт дипломатія російська ракета МЗС

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