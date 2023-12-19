Обмін Медведчука на «азовців. Газета WSJ оприлюднила подробиці

За даними The Wall Street Journal, сторони не хотіли розпочинати переговори щодо обміну

Обмін проросійського політика Віктора Медведчука на українських військовополонених, серед яких були захисники «Азовсталі» в Маріуполі, відбувався 22 вересня 2022 року на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на турецьких та американських чиновників.

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Газета називає обмін, який Москва та Київ, провели 22 вересня минулого року, складнішим з точки зору домовленостей, ніж російсько-американський обмін льотчика Костянтина Ярошенка на морського піхотинця Тревора Ріда.

За даними The Wall Street Journal, сторони не хотіли розпочинати переговори щодо обміну. Україна, як стверджується, говорила, що не довіряє російській стороні, і вимагала встановлення осіб військових, які перебувають у російському полоні. Обмін відбувся після того, як голова військової розвідки України Кирило Буданов піднявся на борт із українцями, зробив їхні фотографії та надіслав знімки до Києва.

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The Wall Street Journal пише, що борт із 10 іноземцями – учасниками бойових дій на боці ЗСУ – супроводжував російський бізнесмен Роман Абрамович.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових, зокрема пʼятьох командирів полку «Азов». Крім того, Росія повернула з українського полону 56 своїх військовослужбовців. «Азовці», згідно з початковими домовленостями Москви і Анкари, мали перебувати в Туреччині до закінчення війни між Росією та Україною, але в липні вони повернулися на батьківщину, а потім – на фронт.

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тис. цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів.