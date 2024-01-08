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Зеленський обрав склад делегації, яка обговорюватиме гарантії безпеки України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський обрав склад делегації, яка обговорюватиме гарантії безпеки України
Зеленський визначив учасників делегації для участі в міжнародних переговорах щодо гарантій безпеки для України
фото з відкритих джерел

Серед членів делегації голова СБУ Малюк, начальник ГУР Буданов та очільник Міноборони Умєров

 

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 січня, визначив учасників делегації для участі в міжнародних переговорах щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Про це йдеться у відповідному розпорядженні №2/2024-рп, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

У документі йдеться про створення делегації України «для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки» для нашої держави.

У якому складі утворюється:

  • керівник Офісу президента, глава делегації Андрій Єрмак,
  • начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов,
  • заступник керівника ОПУ Ігор Жовква,
  • міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін,
  • посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич,
  • голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко,
  • голова Служби безпеки України Василь Малюк,
  • заступник керівника ОПУ Роман Машовець,
  • заступниця міністра юстиції Ірина Мудра,
  • перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк,
  • заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,
  • міністр оборони Рустем Умєров,
  • заступник міністра економіки Ігор Фоменко,
  • заступник завищувала виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента Ігор Баранецький,
  • директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ Геннадій Коваленко,
  • заступник Керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Віталій Мартинюк.

Також у розпорядженні вказується дозвіл главі делегації вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.

«Затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України (додаються, таємно)», – йдеться в документі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, яка прибула з візитом до нашої країни.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми масштабними обстрілами намагається зламати дух українців. Тому пріоритетом №1 є посилення ППО та озброєння України.

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Теги: Кирило Буданов Володимир Зеленський Василь Малюк дипломатія безпека

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