Зеленський обрав склад делегації, яка обговорюватиме гарантії безпеки України

Зеленський визначив учасників делегації для участі в міжнародних переговорах щодо гарантій безпеки для України

Серед членів делегації голова СБУ Малюк, начальник ГУР Буданов та очільник Міноборони Умєров

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 січня, визначив учасників делегації для участі в міжнародних переговорах щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Про це йдеться у відповідному розпорядженні №2/2024-рп, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

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У документі йдеться про створення делегації України «для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки» для нашої держави.

У якому складі утворюється:

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керівник Офісу президента, глава делегації Андрій Єрмак,

начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов,

заступник керівника ОПУ Ігор Жовква,

міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін,

посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич,

голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко,

голова Служби безпеки України Василь Малюк,

заступник керівника ОПУ Роман Машовець,

заступниця міністра юстиції Ірина Мудра,

перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк,

заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,

міністр оборони Рустем Умєров,

заступник міністра економіки Ігор Фоменко,

заступник завищувала виділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента Ігор Баранецький,

директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ Геннадій Коваленко,

заступник Керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Віталій Мартинюк.

Також у розпорядженні вказується дозвіл главі делегації вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.

«Затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України (додаються, таємно)», – йдеться в документі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, яка прибула з візитом до нашої країни.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїми масштабними обстрілами намагається зламати дух українців. Тому пріоритетом №1 є посилення ППО та озброєння України.