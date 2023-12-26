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Дмитро Золотухін Медіаексперт

Путін пішов у масований наступ на Балкани

glavcom.ua
Російські спецслужби, нібито, заздалегідь попередили Вучича про підготовку заворушень
фото: АР

Окрім Белграда, активна робота російських спецслужб наразі триває у Братиславі та в Софії

Я вважаю, що не можна виключати того факту, що протести і захоплення урядових будівель у Белграді організували російські спецслужби, щоб не допустити зближення президента Сербії Александра Вучича із західноєвропейськими політичними елітами.

Так само, як Путін планував і реалізовував процеси дестабілізації в Мінську перед виборами президента (саме тому Лукашенко злякався і віддав наказ заарештувати вагнерівців, які готувалися летіти в лапи до українських правоохоронців), російські спецслужби підготували операцію рефлексивного управління, щоб максимально налякати Вучича тим, що в нього відберуть владу.

Таким чином, пояснюється і той факт, що російські спецслужби, нібито, заздалегідь попередили Вучича про підготовку заворушень. Провокатори ФСБ і ГРУ використовували мирний протест, щоб спробувати захопити урядові будівлі.

Те ж саме було в Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Харкові та Сімферополі в 2014-му році.

Ніхто інший крім Путіна не спеціалізується на кольорових революціях на такому рівні. З огляду на те, скільки революцій здійснило КДБ руками своїх агентів в Африці в 20-му столітті, Путін читав про це ще в підручниках.

Коли ти плануєш бунт, то дуже легко в потрібний момент «попередити свого партнера» про його підготовку. Адже ти володієш усією інформацією.

Крім Белграда, активна робота російських спецслужб зараз триває в Братиславі та в Софії. Там відбуваються мітинги, нібито, «за мир» в Україні, які супроводжуються масованими інформаційними бот-атаками в різних соцмережах.

Як результат передбачається, що політичні еліти центральної Європи остаточно відмовляться навіть думати про підтримку України. Ну, а за країнами центральної Європи підтягнеться і Західна Європа.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Сербія протест Європа путін

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