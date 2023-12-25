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Протести в Белграді: президент Сербії зробив заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Протести в Белграді: президент Сербії зробив заяву
Президент Сербії Александар Вучич
фото: скріншот

Вучич заявив, що «ніякої революції не відбувається»

Президент Сербії Александар Вучич звернувся по телебаченню до громадськості на тлі заворушень у Белграді. Після парламентських та місцевих виборів, що пройшли одночасно в країні та принесли переможний результат Сербській прогресивній партії Вучича, опозиційні партії почали влаштовувати демонстрації, на яких висловили незгоду з результатами та звинуватили владу у фальсифікації. Про це повідомляє РТС.

У своєму зверненні Вучич заявив, що «ніякої революції не відбувається». Він сказав, що «держава достатньо сильна, щоб захистити демократію», і що «бунтівники та бандити будуть заарештовані». «Ми збережемо незалежність, незалежність і суверенітет нашої країни», заявив Вучич у виступі.

«Хоча сцени драматичні, тому що ми любимо свою країну, ми любимо своє місто, ми не звикли, щоб нам хтось розбивав вікна, хтось зносив наш будинок. Не переживайте, бо ніякої революції немає, нічого цього не буде», – Вучич, додавши, що поліція намагається «використовувати м’яку спокійну реакцію, щоб не поранити жодного з випадкових демонстрантів».

За словами президента, на мітинг зібралися 2490 осіб, «разом з тими, хто намагається прорватися в міську раду, всього близько 1195 людей». Вучич сказав, що «іноземні спецслужби» повідомили сербські спецслужби про «те, що відбувається». 

«Ті хто присягнувся боротися з насильством, лише ще раз підтвердили що вони справжні бандити, головорізи, які хочуть знести наші міста, містечка, села, будинки, нашу країну. Ми не дозволимо їм знищити нашу країну», – сказав Вучич, натякаючи на опозиційну партію «Сербія проти насильства».

Як повідомлялося, у Сербії протестувальники проти фальсифікації виборів намагалися прорватися до будівлі міської ради Белграду. Прихильники коаліції «Сербія проти насильства» ввечері 24 грудня всьоме зібралися перед будівлею Республіканської виборчої комісії.

Нагадаємо, після виборів Сербію сколихнули масштабні протести

«Сербська прогресивна партія» відкинула звинувачення у порушеннях під час виборів.

За попередніми результатами голосування, список «Сербської прогресивної партії» набрав 39,3% голосів (49 мандатів), «Сербії проти насильства» – 34,3% (42 мандати).

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що «Сербська прогресивна партія» перемогла на виборах і що у результатах завжди сумніваються «ті, хто програє».

Попередньо, до парламенту пройдуть п’ять партійних коаліцій, яким вдалося подолати прохідний бар’єр у 3 відсотки голосів виборців. Серед них Соціалістична партія Сербії (6 мандатів), ультраправа «Національно-демократична альтернатива» (7 мандатів) та проросійський блок «Ми – голос народу» (6 мандатів).

Нагадаємо, експосол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині Олександр Левченко зазначив, що Республіка Сербська – повністю проросійський анклав. І скоріш за все, саме через неї Москва буде діяти, намагаючись розпалити війну на Балканах.

Теги: поліція незалежність Сербія Соціалістична партія мітинг протест

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